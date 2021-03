Black Clover 284 spoiler e immagini: il Toro Nero non si arrende

La battaglia per salvare il mondo continua. La Triade Oscura è stata assaltata a casa propria, nel regno di Spade, dalle forze del gruppo di protagonisti di Black Clover. Mentre la battaglia andava avanti però, i cattivi hanno sfruttato la disattenzione per assediare il regno nemico con un demone gigante. Ma l'intervento di Asta ha salvato tutti.

Intanto anche il resto del Toro Nero si è preparato alla battaglia e proprio nel capitolo 284 di Black Clover che era stato rimandato per una pausa imprevista li rivediamo in azione grazie ai primi spoiler e immagini leakate. I ragazzi utilizzano una magia unica, che cambia di persona in persona e che un tempo poteva essere utilizzata solo dagli elfi grazie alla loro grande quantità magica. Gli umani ora sono in grado di utilizzare una forma simile anche se più debole grazie agli allenamenti e alla conoscenza del regno di Heart.

Noelle e gli altri riescono a liberarsi velocemente dei demoni di basso rango con i loro attacchi, mentre Luck ruba la scena e si occupa addirittura di un demone di medio livello senza troppe difficoltà. Questi ultimi erano un problema da sconfiggere, così come quelli di rango ancora superiore. Il castello di Spade viene avvolto da ghiaccio e fiamme. Nell'ultima pagina di Black Clover 284, vediamo Nacht perforato da diversi spuntoni di ghiaccio e fuoco, forse magia dei due demoni gemelli che sorridono compiaciuti.

Il capitolo 284 di Black Clover sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus in inglese e spagnolo domenica 7 marzo 2021 alle ore 17:00.