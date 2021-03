Black Clover 286: il flashback ha rivelato chi è il demone più forte?

Nella fase finale della saga degli elfi, con l'apice avvenuto nel castello del regno di Clover, abbiamo saputo dell'esistenza di esseri provenienti dall'altro mondo: i demoni. Già uno di questi esseri minori ha messo davvero in difficoltà i protagonisti di Black Clover. Eppure l'attuale arco narrativo ne ha presentati di più forti.

Alcuni di questi hanno stretto un patto con la Triade Oscura. Megicula, Lucifero e un altro demone di cui non si conosce ancora il nome in possesso di Zenon sono tra i più forti presenti nell'altro mondo di Black Clover, ma il capitolo 286 con il passato di Nacht ha presentato una figura completamente nuova. Così come gli altri demoni, è apparso soltanto in versione silhouette e sembra diversa dalle forme viste finora.

Lucifugus è uno dei demoni più forti di Black Clover e la sua semplice apparizione nel mondo reale ha fatto morire tutti i membri del casato Faust. Nonostante il legame col rituale demonologico debba limitarne i poteri, è abbastanza forte da far tremare Nacht e farlo pentire di ciò che ha fatto. Solo l'intervento di Morgen, con la sua susseguente morte, ha permesso a Lucifugus di sparire e tornare nell'altro mondo.

Adesso che il rituale della Triade Oscura è iniziato però c'è la possibilità che Lucifugus riesca davvero a tornare sotto manifestazione fisica nel regno di Spade.