Black Clover 286 spoiler: inizia il commovente passato di Nacht

Se nell'anime è da poco che gli spettatori di Black Clover hanno fatto la conoscenza di Nacht Faust, vice capitano del Toro Nero che è stato lontano dalle scene fin dall'inizio dell'opera, è ormai da un po' che i lettori del manga hanno visto in azione questo personaggio.

In particolare negli ultimi capitoli, con l'inizio dell'invasione del Regno di Spade, l'abbiamo visto all'opera con tutte le sue qualità organizzative e di battaglia. Purtroppo neanche lui ha potuto fare nulla per contrastare due demoni di altissimo rango e, per evitare una debacle, ha deciso di sacrificarsi in Black Clover 285, capitolo che fa partire anche un flashback su di lui.

Gli spoiler di Black Clover 286, come era atteso, raccontano il passato del vice capitano e il rapporto che ha con Yami Sukehiro e Morghen. La famiglia Faust è di origini nobili ed è da generazioni affine alla demonologia, ovvero lo studio dei demoni. Mentre Morghen si affilia a Yami e opera come Cavaliere Magico, Nacht diventa sempre più interessato alla demonologia.

Decide però di andare troppo oltre e, dopo aver ottenuto la collaborazione di quattro demoni minori, osa provare a evocare Lucifero, una delle creature più potenti dell'altro mondo. Il rituale va però storto uccidendo tutti quelli nei paraggi così come Morghen, che era intervenuto per fermare il fratello. A costo della sua vita, il cavaliere magico ferma il rituale, lasciando Nacht in vita.

Nel presente, Nacht riprende la ripudiata frase di Yami, affermando che supererà i propri limiti per fermare i demoni di Black Clover.