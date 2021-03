Black Clover 287, la nuova forma di Asta a colori: ecco com'è adesso il protagonista

Asta si è mostrato più volte sia nel manga che nell'anime con l'armatura derivante dal potere del suo demone. Per lungo tempo in Black Clover abbiamo visto soltanto una forma parziale, sfruttata grazie a una concessione del misterioso essere oscuro che albergava nel protagonista. Ciò rendeva Asta una figura ammantata di nero.

L'aura nera ricopriva parte del suo corpo e talvolta gli donava delle ali, ma tutto ciò è cambiato radicalmente con gli ultimi capitoli di Black Clover. Il protagonista ha infatti stretto un'amicizia con Liebe che gli consente di sfruttare completamente i poteri demoniaci. Ciò ha portato Asta al raggiungimento di una forma completamente diversa e stavolta totale.

Infatti sin da quando ha combattuto col demone gigante che stava assaltando il regno di Clover, Asta ha utilizzato la Devil Union che però non era mai stata vista a colori. Con il capitolo 287 di Black Clover, pubblicato su Weekly Shonen Jump nelle scorse ore, Tabata ha portato una copertina e una pagina a colori d'apertura disponibile anche su MangaPlus dove vediamo qual è la palette di colori della nuova versione di Asta.

Il protagonista è visibile anche nell'immagine del tweet in basso, al fianco di Yuno. Vi piace come si mostra Asta a colori in questa forma demoniaca?