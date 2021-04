Black Clover 288, spoiler e immagini: la straordinaria battaglia di Asta

L'anime di Black Clover si è concluso negli scorsi giorni, anche se la storia dell'adattamento proseguirà con un film. Intanto però il manga di Yuki Tabata continua la pubblicazione su Weekly Shonen Jump, il famoso contenitore nipponico di manga. Ed è tempo di dare inizio alla fase più concitata della battaglia nel regno di Spade.

Da sempre Asta è stato un nemico naturale per chiunque faccia uso della magia, e i demoni sembrano non essere da meno. È questo che emerso dai primi spoiler di Black Clover 288, con le immagini visibili nella galleria in basso che raccontano lo strapotere del protagonista senza poteri magici.

Nella prima pagina del capitolo di Black Clover 288, Finral e gli altri ragazzi si trovano nelle lande nevose del regno di Spade e sembrano intravedere il castello principale da lontano. Per i protagonisti sono dunque in arrivo altri rinforzi dopo il ritorno di Luck, Noelle e gli altri ragazzi impegnati nel regno di Heart.

Ma la vera stella del capitolo rimane il protagonista. Asta si presenta nella Devil Union Mode con Liebe e salva Nacht, con quest'ultimo che intravede il fratello deceduto Morghen nel giovane del Toro Nero. Asta spazza via con facilità gli attacchi dei demoni in tante tavole doppie ricche d'azione. Alla fine però è l'umano a vincere, con un fendente che taglia in due il demone maschio.

Il capitolo 288 di Black Clover sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica 4 aprile ininglese e spagnolo alle ore 18:00.