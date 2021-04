Black Clover 289 fa ricomparire due personaggi attesi dai fan: il ritorno a sorpresa

Quasi tutti i protagonisti di Black Clover sembrano aver preso parte all'ultima battaglia contro il regno di Spade. È ancora difficile capire quale sarà l'esito finale considerati tutti gli attori in gioco e l'evoluzione rapida della situazione. Mancava però ancora qualcuno all'appello.

Nel corso degli ultimi capitoli molti dei cavalieri magici del regno di Clover si erano infiltrati con successo nel castello della Triade Oscura, mentre il Toro Nero ha impiegato più tempo per arrivare nei paraggi. Anche i ragazzi che erano stati sconfitti al regno di Heart si sono allenati e sono tornati sul campo di battaglia più forti che mai. Eppure all'appello mancavano due personaggi molto apprezzati dai fan di Black Clover.

Mentre Asta si scatena nel castello contro i due demoni in Black Clover 289, nei paraggi ci sono Magna e Zora. Pur non essendo stati mostrati chiaramente in volto, i due sono riconoscibilissimi per la silhouette particolare. Era da tempo che i maghi non si facevano vedere dopo aver subito diverse batoste anche verbali. Per il momento, i due hanno fatto un'apparizione molto fugace e relegata a una singola vignetta, inevitabilmente però nei prossimi capitoli di Black Clover faranno la loro comparsa definitiva al fianco dei compagni e dovranno mostrare ciò che hanno imparato durante questi giorni di allenamento.