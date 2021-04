Black Clover 291 è arrivato su Manga Plus: importanti ritorni contro la Triade Oscura

Lo scorso capitolo di Black Clover ha mostrato la conclusione di una delle battaglie più intense e dinamiche dell'intera opera creata da Yuki Tabata, e mentre Asta e Liebe festeggiano la loro vittoria, il capitolo 291, ora disponibile su Manga Plus, si è incentrato principalmente sul ritorno di un personaggio contro Dante della Triade Oscura.

Dal titolo "Un Duello Con un Lontano Inferiore" il più recente appuntamento con la serie si apre con la definitiva sconfitta della fusione tra Naamah e Lilith, Demoni gemelli di alto rango sconfitti dalla forza della Devil Union Mode tra Asta e Liebe, per poi passare allo scontro tra Dante, nella sua forma al 100%, e Jack the Ripper, il quale sembra essere in grave difficoltà contro l'ospite umano di Lucifero.

A sostenere Jack intervengono però due personaggi molto apprezzati dai lettori, Magna e Zora, il cui ritorno è stato anticipato da una loro breve apparizione durante lo scontro tra Asta e la fusione dei due demoni. Nonostante i combattenti sottovalutino immediatamente le loro capacità, soprattutto Dante che si mostra estremamente sicuro di sé, Magna decide di prendere in mano la situazione e lo sfida, ammettendo che sarà in grado di affrontarlo da solo, senza l'aiuto del compagno.

Sentendosi indietro rispetto ai suoi amici, Magna decide di utilizzare una nuova tecnica sorprendendo Dante, che dopo essere stato colpito da una palla di fuoco, si ritrova con un cerchio magico sul petto a cui è collegata una catena. La Secret Flame Magic: Soul Chain Death Match consiste nell'unire la totalità del potere magico dei combattenti per poi dividerla equamente tra loro, creando così una sfida equilibrata che inizia con un devastante gancio destro di Magna.