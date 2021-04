Black Clover 291 spoiler e immagini: nuovi avversari per la Triade Oscura

La battaglia al regno di Spade è aumentata di intensità negli ultimi capitoli a causa dell'innesco dell'accelerazione del rituale da parte di Morris. Il mago del regno di Diamond ha permesso l'arrivo di due demoni dall'altro mondo, creando difficoltà impreviste per i protagonisti di Black Clover.

Solo l'intervento di Asta e Liebe ha permesso di evitare il peggio, col duo che ha salvato appena in tempo Nacht e con l'antimagia ha spazzato via i demoni Lilith e Namaah. La loro vittoria viene celebrata anche negli spoiler di Black Clover 291, disponibili nelle immagini visibili nella galleria in basso.

Ma dopo le prime pagine, subito si passa allo scenario con Dante. Il membro della Triade Oscura si sta divertendo contro Jack che però sembra ormai alle strette. Tuttavia arrivano in tempo Magna e Zora, due dei personaggi di Black Clover messi in disparte nell'ultimo periodo. Il duo si frappone tra Dante e Jack e lancia un attacco all'apparenza debole verso Dante.

L'attacco di Magna tuttavia rivela un effetto segreto che fa apparire un sigillo sul petto di Dante, attivato da una delle magie di Zora. Ciò fa partire un flashback dove Magna si rende conto della sua debolezza rispetto al resto del Toro Nero, ma con questi sentimenti lui e Zora pensano a un modo per poter aiutare i loro compagni nonostante le difficoltà.

Sfruttando questo potere, gli incantesimi di Zora riescono a indebolire Dante estirpandogli il potere demoniaco. Con l'ultima pagina di Black Clover 291, Magna assesta un pugno infiammato a Dante, dando inizio al vero scontro.