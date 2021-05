Black Clover 292 spoiler e immagini: un'infuocata ripartenza contro la Triade Oscura

Così come i suoi colleghi, anche il manga di Black Clover sta per tornare dalla pausa primaverile di Weekly Shonen Jump, capitata in occasione della Golden Week. Il suo ritorno è stato però anticipato: sono infatti arrivati in rete i primi spoiler di Black Clover 292 con tanto di immagini, vediamo i contenuti del prossimo capitolo.

Si parte subito con un flashback: dopo aver mostrato Magna Swing nel presente che prende Dante a cazzotti, Yuki Tabata ci mostra una nuova fase dell'allenamento che ha coinvolto il duo del Toro Nero e che era stato lontano dalle scene per diverso tempo. Il loro potere magico da solo non basta per competere con i mostri della Triade Oscura, che è riuscita a catturare anche l'uomo più forte del Toro Nero, e per questo Magna ha chiesto aiuto a Zora.

Zora lo accoglie nel suo studio dove lo si vede avvolto da pergamene e carte con simboli magici e glifi. Lo studio delle trappole di Zora verrà poi in aiuto per sviluppare la nuova tecnica di Magna, il quale non si fa problemi nel sottoporsi a sessioni rigide di addestramento, sputando anche sangue. Nel presente, Magna continua ad affrontare Dante a suon di cazzotti, con quest'ultimo che risponde ma è anche capace di curarsi.

Nella pagina finale di Black Clover 292 Magna però continua a contrattaccare, stendendo il nemico. Nelle prime foto del capitolo di questa settimana si intravedono disegni non completi: Yuki Tabata non è riuscito a completare adeguatamente le pagine e per questo nella prossima settimana il manga farà pausa.