Black Clover 293: Magna ha dato fondo a tutto il suo coraggio, ecco di cosa è capace

Negli ultimi capitoli di Black Clover lo scontro tra i maghi del Regno di Clover e la Triade Oscura del Regno di Spade è divenuto ancora più intenso. Mentre Asta era impegnato con Lilith e Namaah, emersi dagli inferi, i suoi compagni hanno fatto del loro meglio per contenere i tre potenti antagonisti.

Dopo essersi fatto largo nel Regno di Spade, Magna si è assunto la responsabilità di fronteggiare Dante Zogratis. Sfruttando una sua nuova magia appresa nel corso degli ultimi mesi, il mago del Toro Nero si è legato al più potente della Triade Oscura con una catena, la quale ha diviso equamente i loro poteri magici e li ha costretti a un combattimento corpo a corpo.

Nel capitolo 293 di Black Clover Dante va su tutte le furie per essere stato messo in imbarazzo da un essere così insignificante come Magna. Tuttavia, pur venendo colpito da degli attacchi ferocissimi, il mago "punk" del Toro Nero non arretra di un solo passo e risponde colpo su colpo.

Ma Dante non si rende conto di essere caduto nel tranello di Magna fin quando, cercando di dare un ultimo micidiale pugno all'avversario, la sua Devil Union non svanisce completamente. Al contrario, Magna si era accorto che Dante non aveva mai combattuto con qualcuno che avesse le sue stesse riserve di mana, e che quindi non aveva mai raggiunto un punto in cui non poteva più fare affidamento sul legame con Lucifero.

Quando Dante termina le sue riserve di Mana e la sua Devil Union cessa di esistere, Magna gli assesta un colpo ben piazzato sul volto, riuscendo a conquistare un'inaspettata vittoria che si rivelerà essere fondamentale per la guerra tra i due Regni.



Con questa particolare strategia, basata su una semplice "gara di resistenza", Magna ha dimostrato il suo valore e il suo immenso coraggio. Che ne pensate delle sue gesta? Yuki Tabata ha una gran passione per Berserk, ecco tutti gli omaggi a Kentaro Miura presenti in Black Clover.