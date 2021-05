Black Clover 293 spoiler e immagini: l'urlo di Magna e una scazzottata magica

Asta e compagni hanno lanciato l'attacco finale al regno di Spade negli scorsi capitoli. In tanti si stanno mettendo in mostra contro i nuovi nemici del manga, portando a battaglie mozzafiato. Yuki Tabata è stato però costretto a interrompere Black Clover per una settimana a causa di necessità di salute.

Ora però la storia magica di Weekly Shonen Jump sta per tornare. Black Clover tornerà su MangaPlus tra qualche giorno, ma intanto in rete stanno già circolando i primi spoiler su Black Clover 293. Eravamo rimasti alla battaglia tra Magna Swing e Dante, col primo che ha trovato finalmente un metodo per competere alla pari con la Triade Oscura. Nelle immagini di Black Clover 293 che potete osservare in basso si nota un Luck che sta correndo verso il castello, mentre Magna continua la sua battaglia contro Dante.

Schivando i vari attacchi creati dalla magia di Dante, Magna ripensa ad alcuni suoi momenti passati e continua ad affondare colpi sul corpo nemico. Improvvisamente, Dante si ritrova senza mana e diventa quindi incapace di curarsi e di usare la magia della gravità. Il motivo è che il reale di Spade e Magna hanno finito tutta la magia a disposizione e per questo ora sarà completamente una battaglia corpo a corpo. Nella pagina finale di Black Clover 293, Magna stende l'avversario e lancia un urlo di vittoria. Il membro del Toro Nero è davvero riuscito a vincere così?