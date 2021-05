Black Clover 294 spoiler e immagini: un abisso oscuro e un ritorno tanto atteso

La battaglia nel regno di Spade viene condotta su più fronti. L'alleanza tra Heart e Clover contro il Spade e i demoni vede almeno cinque aree principali, e alcune di queste sono dominate dalla Triade Oscura. Zenon, Dante e Vanica si stanno divertendo contro i loro avversari e non sembrano voler cedere.

Mentre Asta combatte con il demone, è intervenuto però Magna Swing. Insieme a Zora, il membro del Toro Nero è intervenuto appena in tempo per salvare il capitano Jack e, mostrando un nuovo incantesimo particolare, è riuscito a mettere in difficoltà Dante negli ultimi capitoli di Black Clover. E con un urlo finale, Magna ha dichiarato vittoria. Ma come mostrano gli spoiler di Black Clover 294, la battaglia è ben lontana dalla fine.

Il capitolo inizia con Asta felice per la vittoria di Magna, con Jack che ammette di aver visto una cosa interessante. Il capitano un tempo pensava che fosse una pessima idea quella di Yami di far entrare dei plebei nei cavalieri magici, e invece ora è stato salvato da uno di loro. Morris si accorge che Dante è stato sconfitto, ma l'incantesimo continua a far arrivare demoni di ogni genere. Quando Asta e gli altri si spostano nella stanza successiva, Dante si riprende in una forma "brutta". Jack si gira e dice di non rovinare la loro vittoria e attacca Dante uccidendolo, almeno all'apparenza.

In un'altra sala, Charlotte e Rill sono in difficoltà contro Vanica e Lolopechka, con quest'ultima che sta lottando come uno dei pupazzi di Vanica. Il capitolo di Black Clover si conclude con Noelle e Gaja che arrivano nella stanza: inizia il rematch tra Noelle e Vanica.