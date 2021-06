Black Clover 295, entra in azione una nuova magia: ecco cos'è il rango 'Sacro'

Negli ultimi archi narrativi, Black Clover ha creato un metodo numerico per classificare la forza dei vari maghi: i ranghi. Questi permettono di capire il livello di alleati e nemici e allenarli di conseguenza. In cima alla piramide ci sono naturalmente i maghi più forti, quelli di livello 0 e arcani.

Sembra però che neanche questi possano davvero riuscire a sconfiggere la Triade Oscura, dotata di poteri eccezionali. Mentre Magna ha fatto ricorso a una magia particolare, in Black Clover 295 veniamo a conoscenza di un rango completamente diverso che può aiutare nella lotta.

Noelle si è allenata e ha conquistato la fiducia di Undine, con la quale ha stretto un patto per salvare Lolopechka e sconfiggere Vanica. Lo spirito rivela che avrebbe potuto spiegare a Lolopechka la vera natura di un ulteriore stadio che avrebbe potuto aiutarla in combattimento, decidendo però di non farne menzione per tenere lontana la regina dalla battaglia. Ciò ha portato al rapimento di Lolopechka e per questo Undine non vuole ripetere lo stesso errore.

Col contratto, Noelle ora è in grado di unire le forze con lo spirito e per questo entrare nel cosiddetto "Rango Sacro", ottenibile soltanto con il potere di uno spirito elementale. Ciò permetterà di purificare la malizia e i diavoli dell'altro mondo di Black Clover. Noelle la mette subito in pratica ottenendo una nuova trasformazione, riuscirà a vincere il secondo match contro Vanica?