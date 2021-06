Black Clover 295: Noelle e l'importante domanda sul nuovo potere Rango Sacro

Il sistema magico creato da Yuki Tabata per la serie Black Clover ha alcune particolarità che lo rendono sia originale che interessante, e nel capitolo 295 è stato espanso con l'introduzione di un nuovo potere. Una delle intense battaglie che stanno avendo luogo nel Regno di Spade ha infatti portato all'utilizzo del Ragno Sacro.

In seguito alla sconfitta di Dante Zogratis della Triade Oscura per mano del sottovalutato Magna Swing, la scena si è spostata su un altro grande scontro, quello tra Vanica Zogratis e la nobile Noelle Silva, la quale sembra aver raggiunto uno stadio magico mai apparso prima nella serie. Si tratta del Saint Stage, traducibile con Rango Sacro, e a differenze dello stadio Arcano, questo peculiare potere è accessibile solo a coloro che ospitano uno spirito elementale.

La domanda, che si chiede la stessa Noelle, sorge quindi spontanea. Per quale motivo questa magia non si è manifestata prima attraverso Undine o altri spiriti come Sylph? Il capitolo in questione ha anche rivelato che prima dell'apprendimento da parte di Noelle dell'Ultimate Magic degli Elfi del Regno di Heart, la giovane nobile abbia unito le forze proprio con Undine. Lo Spirito spiega a Noelle che adesso lei è in grado di accedere al nuovo stadio, capace di epurare il male. Per questo la giovane ragazza si chiede perché Undine e Lolopechka non abbiano deciso di allenare gli altri spiriti ospitati dal capitano Fuegoleon o Yuno, anziché concentrarsi su Asta e gli altri.

Scopriamo quindi che dietro questa importante decisione c'è Undine, che non ha mai voluto rivelare a Lolopechka l'esistenza di quel potere, per evitare che la principessa combattesse in quel modo. Naturalmente questa scelta le ha negato la possibilità di comunicarlo anche agli altri ospiti di spiriti elementali.

Ricordiamo che il capitolo 296 di Black Clover uscirà il 20 giugno, dopo una breve pausa presa dall'autore Tabata.