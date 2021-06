Black Clover 295 spoiler e immagini: inizia un atteso rematch

Il manga di Black Clover continua a crescere nelle vendite ma anche nei gradimenti dei lettori. Settimana dopo settimana, Yuki Tabata pubblica i suoi capitoli su Weekly Shonen Jump e nella fase attuale sta mettendo in scena quella che sembra essere la grande battaglia finale di questo arco narrativo relativo al regno di Spade e alla Triade Oscura.

Nel capitolo 294 di Black Clover abbiamo assistito al ritorno di Noelle, pronta per il suo rematch con Vanica. Le due tornano quindi a confrontarsi dopo gli eventi del Regno di Heart, dove la donna di Spade rapì Lolopechka. Gli spoiler di Black Clover 295 confermano il nuovo scontro tra le due donne, mentre Gaja terrà a bada la sua regina maledetta.

Gli spoiler, completi di immagini visibili in calce, mostrano l'inizio di questa battaglia. Il titolo del capitolo 295 di Black Clover è proprio "Revenge Match" in inglese, e inizia con una copertina e una pagina a colori doppia con tutti i personaggi del Toro Nero vestiti di nero. Dopo i primi attacchi, Noelle evoca Undine. Lo spirito che era legato alla regina di Heart fa partire un flashback dove viene mostrato come sia entrata in sintonia con Noelle, con le due che stringono un patto in modo da salvare i loro amici e ottenere giustizia dopo gli ultimi eventi. Concluso il flashback, Noelle si trasforma usando lo Spirit Dive: Saint Valkyrie Dress.

Basteranno i potenziamenti acquatici per sconfiggere Vanica?