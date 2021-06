Black Clover 296 su MangaPlus: i ricordi del passato risuonano sul campo di battaglia

Il capitolo 296 di Black Clover è stato finalmente pubblicato su MangaPlus, sito ufficiale della celebre casa editrice Shueisha. Nell’ultimo aggiornamento, caratterizzato da tavole ricche di azione, Yuki Tabata ha sapientemente alternato scene del passato e del presente, come era stato anticipato dai primi spoiler del capitolo.

Da diversi capitoli ormai Asta e i suoi compagni sono stati protagonisti di battaglie al cardiopalma, prima contro i demoni Lilith e Naamah, poi contro Dante Zogratis della Triade Oscura, sconfitto da Magna. Attualmente l’attenzione si è spostata sul confronto tra Noelle Silva e Vanica Zogratis. Intitolato La Sacra Valchiria, il capitolo 296 si apre con il ricordo da parte di Vanica di una sensazione provata diversi anni prima.

Mentre scatena la sua Magia del Sangue contro Noelle, quest’ultima riesce facilmente a distruggere le inquietanti creature evocate dall’avversaria, promettendo ad Undine di finire lo scontro in trenta secondi. Uno spettacolare scambio di colpi che occupa diverse tavole, e fa tornare Vanica a diversi anni prima, proprio durante il suo scontro con Acier Silva, madre di Noelle.

Nel flashback vediamo una Noelle appena nata, tra le braccia del fratello Nozel, paralizzato di fronte alla minacciosa presenza di Vanica. In un crescendo, Acier assume la sua forma da Valchiria, pronta a mostrare alla Zogratis quale è la forza più grande del mondo, ovvero l’amore che una madre prova per i propri figli e cosa sarebbe disposta a fare per proteggerli. Subito dopo Acier trafigge Vanica infliggendole una ferita mortale, come fa nell’ultima, spettacolare, tavola sua figlia Noelle nel presente, scatenando il Ruggito del Drago Marino, e trapassandole l’addome con una spada.

Ricordiamo che Black Clover ha raggiunto i 15 milioni di copie stampate, e vi lasciamo a tutti gli omaggi di Tabata a Berserk, capolavoro del compianto Kentaro Miura.