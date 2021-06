Black Clover 296 spoiler e immagini: un parallelo tra passato e futuro

La scorsa settimana Black Clover è stato in pausa. Yuki Tabata non ha pubblicato alcun capitolo su Weekly Shonen Jump, mettendo in stallo la produzione del numero 296. La settimana di attesa però si è quasi conclusa e infatti in rete già circolano i primi spoiler e immagini di Black Clover 296.

Nello scorso capitolo abbiamo visto Noelle usare il nuovo rango sacro grazie alla presenza di uno spirito elementale, e il nuovo capitolo non poteva non dedicarsi alla battaglia tra Noelle e Vanica. Gli spoiler di Black Clover 296 però non si limitano a questo combattimento dato che, mentre Noelle combatte nel presente, tramite Vanica assistiamo anche a degli episodi passati dove ci fu la battaglia tra lei e Acier, madre di Noelle.

In uno scontro che va avanti con vari paralleli, dove Acier e Noelle usano le loro magie nelle forme valchiria, Vanica rivede il suo scontro passato e affronta quello nel presente. Si intravede una Noelle neonata protetta dal fratello Nozel mentre proprio lì nei paraggi Acier e Vanica combattono. Nel presente, sul finale del capitolo di Black Clover, Noelle sfodera una spada con cui trafigge Vanica nell'ultima pagina.

In basso potete osservare le immagini spoiler di Black Clover 296, che sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus domenica 20 giugno.