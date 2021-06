Black Clover 297 e l'improvviso avvento di uno dei diavoli più forti

Asta si è dato da fare per sconfiggere i primi demoni d'altissimo rango emersi dal rituale che sta avvenendo nel regno di Spade. Il protagonista di Black Clover ha portato ai suoi una vittoria importante salvando anche i suoi amici, ma la battaglia non è finita. Anche Magna Swing ha vinto il suo scontro, dando prova di coraggio e arguzia.

Archiviata questa prima fase che ha chiuso la sfida con Dante, è stato il turno di vedere Noelle VS Vanica in un attesissimo rematch. Il potere del rango sacro della ragazza del Toro Nero è eccelso e nel capitolo 297 di Black Clover questo ha portato alla sconfitta di Vanica. Tuttavia gli eventi non sono andati come si pensava, dato che a sorpresa tutto ciò ha portato all'avvento di Megicula.

Sfruttando il potere di ben tre maghi dello stesso sesso e con una magia potente, ovvero Lolopechka, Acier e Vanica, Megicula è riuscita ad arrivare nel mondo umano senza passare per il rituale che ha coinvolto anche gli altri diavoli. Questo metodo, di cui anche Lucifero è all'oscuro, si compirà completamente soltanto alla morte di tutte le portatrici del marchio di Megicula. Tuttavia sembra che per ora il demone si asterrà dall'uccidere Vanica e Lolopechka, giocando prima con Noelle e gli altri avversari nei paraggi.

Basteranno i poteri del rango sacro per battere Lolopechka nel prossimo capitolo di Black Clover, impedendo l'avvento di Megicula?