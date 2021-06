Black Clover 297 su Manga Plus: un misterioso rituale stravolge la battaglia

Continuano gli scontri nel Regno di Clover tra i protagonisti e la Triade Oscura, e con l'ultimo capitolo di Black Clover, disponibile sul sito Manga Plus, che consente di leggere gratuitamente gli aggiornamenti sulle opere edite da Shueisha, l'autore Yuki Tabata ha sconvolto le carte in tavola, con un sensazionale colpo di scena.

Come era stato anticipato dai primi spoiler, e immagini, emersi in rete, il capitolo 297, intitolato "La Discesa", si apre con una magnifica pagina a colori dedicata interamente a Noelle in versione Valchiria. Avevamo lasciato la giovane nobile impegnata a colpire duramente Vanica Zogratis, mentre quest'ultima riviveva tramite un flashback lo scontro di diversi anni prima con Acier, madre di Noelle.

Subito dopo essere stata trafitta, da quello che sembrerebbe un colpo potenzialmente mortale, Vanica è estasiata dal combattimento. Dopo una sequenza di tavole frenetiche, spettacolari e ricche di azione, la Zogratis si ritrova sovrastata da Noelle, con la punta della sua spada al collo. Colta di sorpesa dai sentimenti ostentati da Vanica, la ragazza si prepara all'attacco finale, prima di essere avvolta e allontanata da una misteriosa magia, capace di far anche appassire le rose di Charlotte.

Tramite un misterioso rituale, Megicula si mostra a Noelle, affermando che quando sia Vanica che Lolopecha saranno morte lei potrà finalmente manifestarsi del tutto. Intenzioni che vengono seguite da una terribile tavola dove la principessa appare come un demone. Mentre Gajah, uno dei guardiani dello spirito del Regno di Heart, prova ad avvicinarsi a Lolopecha, Megicula promette a Noelle un ultimo combattimento.