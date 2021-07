Black Clover 298 spoiler e immagini: non c'è scampo per i protagonisti?

Con gli ultimi capitoli di Black Clover abbiamo fatto la conoscenza del rango Sacro di Noelle, un nuovo livello della sua magia grazie alla collaborazione con Undine. La maga ha deciso di sfruttare questa nuova combinazione per riuscire finalmente ad abbattere Vanica, la minacciosa maga della pericolosa Triade Oscura.

La vittoria su Vanica sembrava completa in Black Clover 297 ma la festa è durata molto poco. Dopo poche pagine, l'avvento di Megicula nel mondo reale ha distrutto completamente i piani di Noelle e compagni, in particolare perché ora Lolopechka è completamente controllata dal demone. Gli spoiler e le immagini di Black Clover 298 ci raccontano il proseguimento della storia.

Visibili in calce, le prime pagine del nuovo capitolo confermano il prosieguo del combattimento in quell'area. Lolopechka sembra sempre di più un diavolo e, mentre Megicula è ancora al fianco del corpo di Vanica, completamente ammantato di nero, la regina di Heart inizia a lanciare attacchi magici ad ampissimo raggio. Charlotte e Rill ritornano nello scontro sfruttando i loro poteri per mitigare gli attacchi e, in tutto questo panorama di colpi micidiali, Gaja riesce a trovare un'apertura.

L'attendente di Lolopechka si prepara ad attaccare la sua regina, ma sembra mentalmente bloccato e Lolopechka ne approfitta scagliandogli un colpo che lo trafigge. Noelle è incredula ma la magia si interrompe, facendo tornare la ragazza del Toro Nero al suo stadio normale. Mentre Noelle cade a terra, Megicula sembra sempre più vicina alla vittoria.