Black Clover 299 spoiler e immagini: lacrime e tensione per un attacco micidiale

La battaglia contro i demoni al regno di Spade continua, col piano malefico della Triade Oscura che non si è fermato neanche dopo la sconfitta di Dante. I protagonisti di Black Clover ora stanno affrontando il secondo membro della Triade Oscura nel tentativo di bloccare definitivamente il rituale.

Lo scontro con Vanica si è concluso con la vittoria di Noelle che, grazie al Rango Sacro ottenuto con il patto di Undine, si è dimostrata fortissima. Tuttavia Megicula non è rimasta a guardare e ha attivato un incantesimo segreto per manifestarsi nel mondo reale. Gli spoiler di Black Clover 299 non accennano a ridurre la tensione sulla situazione dopo l'avvento del potentissimo demone.

Noelle ha perso il suo potere mentre Megicula la deride guardandola dall'alto in basso. Intanto Gaja è stato ferito da Lolopechka con l'attacco visto sul finale dello scorso capitolo di Black Clover. Tuttavia l'uomo non si arrende e riesce a mettere fuori gioco Lolopechka anche se con grande dolore, dopodiché si lancia in un attacco suicida contro Vanica e Megicula, infondendo tutta la sua vita in un attacco che sembra incutere timore anche al demone.

In un bagliore di luce si passa alla pagina finale di Black Clover 299 con un Gaja che cade a pezzi e del fumo che sembra coprire il corpo completo di Megicula. In basso potete osservare le immagini spoiler leakate di Black Clover 299.