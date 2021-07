Black Clover 300 arriva su Manga Plus: la tenacia degli umani risuona nel Regno di Spade

L’intensa battaglia tra Noelle e Vanica è passata totalmente su un altro livello con l’intervento di Megicula, potente Demone ospitato dalla Zogratis, che ha anche preso il controllo di Lolopecha. Nonostante il suo svantaggio Noelle non si arrende, e nel capitolo 300, ora su Manga Plus, ha mostrato la tenacia che contraddistingue gli umani.

Il capitolo si apre con il riconoscimento da parte di Megicula della straordinaria potenza dell’attacco di Gaja. Il guardiano è infatti riuscito a bloccare la Principessa, per scagliare un attacco estremo al Demone, riuscendo persino a distruggere parte dell’incantesimo Mondo Decadente che circonda tutta l’area. Gaja ha però riportato ingenti danni, e potrebbe non sopravvivere alle gravi ferite presenti su tutto il corpo.

Megicula spiega che il suo corpo è protetto da una maledizione che garantisce una rigenerazione molto rapida, e continua ad affermare la sua superiorità in termini di potenza alla giovane Noelle, profondamente scossa e preoccupata dagli eventi. Sapendo di essere l’unica rimasta, Noelle chiama Undine, e ricevendo un disperato silenzio come risposta, fa affidamento nuovamente alla forma Valchiria.

L’avversaria è divertita da questa reazione, e ammette che i Demoni a differenza degli umani accettano la sconfitta quando questa è palese, e non reagiscono contro chi è a loro superiore. Tabata riesce ancora una volta a creare del pathos realizzando una splendida tavola dove si sovrappongono i pensieri di Noelle, con le risposte della ragazza alle provocazioni di Megicula.

Con tutta la forza rimastale, Noelle guarda dritta negli occhi l’antagonista, urlando: “La nostra forza risiede nel non arrenderci mai!”. Megicula sembra divertita, e promette di far esplodere Lolopecha e uccidere così tutti gli uomini presenti nel castello. In un rapido colpo di scena però, la principessa viene salvata, e la rivediamo nella tavola conclusiva in braccio ad Asta. Il protagonista è arrivato sul campo di battaglia, e ora il Toro Nero può davvero sperare di farcela.