Black Clover 300: oltre la disperazione c'è la speranza, la felicità nelle ultime pagine

Megicula sta mettendo tutti in difficoltà. Sfruttando i suoi poteri demoniaci, i maghi presenti davanti a lei se la stanno vedendo brutta e neanche il potente attacco di Gaja sembra aver sortito gli effetti sperati. Anzi, i protagonisti ora si ritrovano in una situazione ancora peggiore per lo strapotere del demone.

Noelle ha perso la sua forma sacra e Undine è stata nuovamente maledetta, perdendo la propria forza. Rill e Charlotte sembrano non in grado di nuocere e faticano persino a difendersi, mentre Megicula sta di nuovo potenziando Lolopechka. La regina del regno di Heart esploderà mettendo fine alla vita dei protagonisti di Black Clover.

Un destino gramo e ricolmo di disperazione e non basta la trasformazione di Noelle in Valchiria. Sul finire del capitolo 300 di Black Clover, quando ormai tutto sembra concluso, un arrivo a sorpresa ribalta la situazione. Asta arriva in volo e dà il cambio a Noelle, usando la propria spada per fermare gli effetti della maledizione su Lolopechka.

Il salvataggio del protagonista di Black Clover consente così ai ragazzi di guadagnare tempo e riottenere la tanto agognata speranza, mentre Megicula è visibilmente contrariata. Il diavolo dovrà vedersela con il ragazzino antimagico nei prossimi capitoli del manga?