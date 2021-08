Black Clover 301 su Manga Plus: speranza ed emozioni infiammano il campo di battaglia

La serie di battaglie che ha impegnato i protagonisti di Black Clover negli ultimi capitoli potrebbe essere vicina all'epica conclusione. L'intenso scontro tra Noelle e Vanica ha portato all'avvento di uno dei Demoni più potenti, ma gli ultimi risvolti narrativi nel capitolo 301, ora su Manga Plus, potrebbero rivelarsi fondamentali per la vittoria.

Grazie al suo tempestivo intervento Asta è riuscito a salvare la principessa Lolopecha, la quale rimane inerme nelle sue braccia e visivamente colpita dalle maledizioni inferte da Megicula, la quale intanto continua ad affermare la sua superiorità. L'inizio del capitolo 301, dal titolo "Quei Sentimenti", si rivela piuttosto problematico per i protagonisti, in quanto non sembrano avere la minima speranza di farcela.

Mentre Megicula ripassa mentalmente il suo piano per manifestarsi completamente, uccidendo prima Lolopecha e poi Vanica Zogratis, le rune maledette spariscono grazie ad un incantesimo di Charlotte. Il Demone sembra stupito delle condizioni in cui si trova la nobildonna, e soprattutto intuisce che il suo potere sta aumentando. Questo grazie al Twilight Valhalla usato da Rill, che aumenta il potere magico degli alleati presenti nel suo raggio, e soprattutto garantisce loro un'invulnerabilità momentanea, capace anche di bloccare la morte.

Megicula riflette sulle potenzialità degli umani quando questi ultimi collaborano, e decide di reagire riportando in vita i discepoli oscuri uccisi da lei e Vanica, infondendo i loro corpi col potere demoniaco. Asta capisce di essere inutile senza la sua Devil Union Mode, ma in quel momento, sentendo le parole del protagonista, Noelle comprende di essere profondamente innamorata di lui.

La giovane Silva, guidata dalla forza proveniente dalla vicinanza con Asta, è pronta a tornare sul campo di battaglia per uccidere Megicula, e nell'ultima tavola attiva il Rango Sacro Finale.