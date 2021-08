Black Clover 301 e il romanticismo di Noelle: l'ammissione della maga acquatica

In quanto protagonista maschile e femminile di Black Clover, ci si aspetta che alla fine del manga Asta e Noelle, magari dopo un timeskip di svariati anni, si mettano insieme. La coppia sembra quasi già stabilita dall'autore che potrebbe mostrarla nel finale della storia, come oramai accade di consueto in svariati manga shonen di questo stampo.

Asta sappiamo che è infatuato di sorella Lily, la ragazza che si prendeva cura di lui e degli altri bambini all'orfanotrofio, ma Noelle? Nel corso di Black Clover ha più volte fatto capire di provare qualcosa per il protagonista anche se senza mai ammetterlo. Durante l'ultima battaglia del manga che vede Megicula arrivata nel mondo reale, Noelle si è vista con le spalle al muro. Asta l'ha però salvata e ciò è bastato per far comprendere svariate cose all'eroina di Black Clover.

Mentre Charlotte e Rill si davano da fare, Noelle dà fondo a tutte le sue energie per lanciare un ultimo attacco in Black Clover 301, ma contemporaneamente si rende anche conto dei suoi veri sentimenti per Asta. In un monologo interiore, e quindi non rivelato pubblicamente, Noelle ammette di amare Asta e che gli basta averlo al suo fianco per avere la forza di andare avanti.

Le cose diventeranno più concrete tra i due dopo la battaglia contro Megicula?