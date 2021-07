Black Clover 301 spoiler: una sorpresa per Noelle, un grosso passo avanti per la maga

Anche nella disperazione più buia una semplice luce può aprire a scenari imprevisti. I protagonisti di Black Clover sembravano in una situazione cupa, impossibile da risolvere, eppure un solo gesto potrebbe aver aperto a risvolti imprevisti. Riuscirà Noelle ad approfittare della situazione?

La ragazza ritorna negli spoiler di Black Clover 301, di cui sono state divulgate alcune informazioni e molte pagine che potete osservare nella galleria in basso. Ci troviamo ancora nella sala di Vanica, dove Gaja è a terra e Lolopechka è tra le braccia di Asta. Ma la prima pagina del capitolo mostra Noelle di spalle che osserva il suo amico che ha salvato la regina di Spade. La maledizione di Megicula però non è esaurita e il demone non è di certo intenzionato alla resa.

Mentre evoca ulteriori mostri neri che si affacciano nel castello, Rill lancia un incantesimo che permetterà a tutti di sopportare le ferite che subiranno. Noelle intanto osserva Asta e capisce di essere innamorata di lui, ripensando a quei momenti in cui si è sentita felice grazie a lui. Con il coraggio ceduto dal protagonista di Black Clover, Noelle richiama Undine e si prepara a lanciare ancora una volta la sua magia nel rango sacro.

La trasformazione in valchiria sacra di Noelle occupa le ultime pagine di Black Clover 301, la battaglia giungerà al termine?