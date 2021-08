Black Clover 302: il sangue reale dei Silva ribolle, una nuova speranza

L'intensa battaglia contro Megicula ha raggiunto il suo climax nel capitolo 302 di Black Clover, intitolato "Convergence of Hope". La battaglia, che vede coinvolti Noelle e Rill, prende una nuova piega grazie all'intervento di un altro, potentissimo Cavaliere Magico del Regno di Clover.

Le pagine del capitolo 302 riprendono proprio dal termine di quello precedente. Asta ha appena fatto il suo eroico ingresso in campo per salvare Lolopechka, ma fiducioso delle abilità di Noelle, lascia tutto nelle sue mani.

Accompagnata da Rille, e in forma Saint Stage, la giovane esponente dei Silva si lancia all'attacco. Megicula, tuttavia, è protetta da centinaia di oscenità. A liberare il campo ci pensa una new entry, Luck, il quale con la sua magia permette alla compagna del Toro Nero di farsi strada verso Megicula.

Arrivata faccia a faccia con il demone, però, Noelle sembra stare per avere la peggio. Ancora una volta, però, viene salvata da un altro Cavaliere Magico, suo fratello Nozel Silva. Con tono minaccioso, il Comandante dell'Aquila d'Argento si presenta a Megicula: "Come osi mostrarti di nuovo davanti alla mia famiglia. Tu non hai idea di quanto io abbia aspettato questo momento".

Come ben sappiamo, Megicula è la responsabile della morte della madre di Noelle e Nozel. Con l'ascesa in campo di quest'ultimo, vedremo la resa dei conti definitiva tra Megicula e la famiglia Silva. Basterà la magia d'argento vivo per eliminare il potente demone? Vi lasciamo a un ripasso sul capitolo 301 di Black Clover.