Black Clover 302 spoiler e immagini: verso l'attacco finale

È arrivato il momento dei colpi finali. La battaglia tra Noelle e Vanica si è evoluta in un modo imprevedibile e le cose sembravano davvero essere precipitate nel più profondo baratro della disperazione in Black Clover. Le maledizioni di Megicula non lasciavano scampo, eppure nello scorso capitolo è arrivato il barlume di speranza.

Il ritorno di Asta ha fatto maturare i sentimenti di Noelle che ora è pronta all'ultimo round contro Megicula. Gli spoiler di Black Clover 302 ci raccontano di un capitolo all'insegna dell'azione più sfrenata, tutto allo scopo di rendere inoffensiva il demone di grado superiore. In basso possiamo vedere i primi spoiler con tanto di immagini del capitolo intitolato "Concentrazione di speranza".

Nelle pagine leakate si vedono i primi attacchi di Noelle, tornata nella forma rango sacro, supportata da Charlotte e Rill. I loro incantesimi cercano di aprire varchi nelle difese di Megicula e di occuparsi anche dei numerosi soldati demoniaci evocati nello scorso capitolo di Black Clover. Le cose sembrano comunque essere brutte ma l'intervento fulmineo di Luck Voltia alleggerisce il carico per i protagonisti. Noelle attacca così Megicula con la sua spada, infrangendo le sue difese.

Mentre il corpo del demone inizia a disgregarsi, sopra di lei appare un arrabbiatissimo Nozel. Sarà lui a dare il colpo di grazia alla creatura delle tenebre?