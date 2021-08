Black Clover 303: l'attacco finale dei fratelli Silva in un meraviglioso artwork

La lunga e ardua battaglia con Megicula ha avuto finalmente termine: i Cavalieri Magici del Regno di Clover, grazie alla perseveranza di Noelle Silva, hanno infine sconfitto il diavolo. Ecco l’attacco finale della giovane maga del Toro Nero in uno splendido artwork a colori che riprende una delle scene più commoventi di Black Clover.

Quando sembrava che Megicula stesse per sovrastare Noelle, la ragazza è stata salvata all’ultimo momento dalla comparsa di suo fratello Nozel. Reclamando vendetta per la morte di sua madre, il Comandante dell’Aquila d’Argento lancia la sua magia più potente. Nozel è però conscio che la sua magia non potrà mai uccidere Megicula: il suo obiettivo è un altro.

La magia d’argento vivo manda in mille pezzi il corpo del diavolo, lasciandone indifeso il cuore. Con un ultimo colpo d’orgoglio, Noelle torna alla carica e, parandosi dinanzi a suo fratello maggiore, trafigge il punto vitale di Megicula; la vendetta della famiglia reale è compiuta.

Questa porzione finale del combattimento tra Nozel e Noelle Silva, e Megicula è stata omaggiata in un meraviglioso artwork a colori condiviso su Twitter. L’illustrazione fanmade, che trovate in calce all’articolo, vede i due figli di Acier Silva lanciare il loro epico attacco simultaneo finale.

Vi lasciamo a un focus sulla sfida esistenziale di Nozel Silva e agli spoiler di Black Clover 304.