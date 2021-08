Black Clover 303 spoiler e immagini: la forza e il conforto dei fratelli Silva

L'arrivo di Asta ha segnato un momento importante per Noelle Silva, la maga acquatica del Toro Nero che si era trovata in difficoltà contro Megicula. Il diavolo sembrava essere riuscito a distruggere le speranze dei cavalieri magici, ma gli aiuti arrivati hanno portato a una direzione molto diversa in Black Clover, ribaltando la situazione.

L'arrivo nelle pagine finali di Nozel Silva ha permesso al ragazzo di guardare ancora una volta il demone, stavolta non più da ragazzino impaurito ma da uomo fatto e finito. E il capitolo 303 di Black Clover, come rivelano gli spoiler e le immagini da poco leakate in rete, raccontano molti eventi proprio dagli occhi del figlio maggiore del casato Silva.

Il capitolo 303 di Black Clover inizia proprio con Nozel che ricorda quei momenti in cui la madre battagliò con Vanica, finendo maledetta e cadendo al suolo. La donna fu costretta a passare a letto il resto dell'anno successivo, col figlio sempre al proprio fianco. Il casato credeva che la debolezza di Acier fosse dovuta alla nascita di Noelle, che l'aveva debilitata, ma la maledizione cresceva di giorno in giorno rendendola sempre più debole. Anche Nozel fu maledetto e quindi costretto a non dire a nessuno di Megicula, diventando incapace di confutare le voci che giravano. Un anno dopo dalla battaglia, Acier morì.

Si torna poi alla battaglia dove Megicula subisce un potente attacco dal fratello maggiore del casato Silva. La battaglia sembra concludersi, con Noelle e Nozel che vengono abbracciati dallo spirito della madre che li osserva e gli dice che sono diventati forti. I sentimenti della madre fanno piangere i due fratelli, fianco a fianco, mentre si chiude il capitolo 303 di Black Clover.