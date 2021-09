Black Clover 304: una dichiarazione d'amore sorprendente e imprevista

Le ship sono un fenomeno comune nel fandom dei vari manga e anime. Black Clover non sfugge a questa regola, con tanto materiale che Yuki Tabata ha gettato in pasto ai fan. Al centro di molte potenziali relazioni c'è naturalmente il protagonista Asta, ma anche altri personaggi hanno mostrato di avere potenzialità su questo fronte.

Abbiamo visto appena qualche capitolo fa la realizzazione di Noelle che ha capito di amare Asta. Eppure il capitolo 304 di Black Clover ha lasciato poco spazio alla coppietta del Toro Nero, dando molto più risalto invece a Gaja e Lolopechka. Dopo essersi ripresa dalla maledizione di Megicula, la regina del regno di Heart sta per vedere il suo fido amico morire a causa degli effetti del suo incantesimo.

L'intervento di Mimosa però ferma la morte sia del soldato acquatico che di Charlotte e Rill. Gaja, ripresosi, va da Lolopechka e dichiara di amarla, e non come regina bensì come donna. Ovviamente l'effetto è abbastanza comico sulla regina, che si imbarazza e arrossisce fortemente, e anche sul pubblico.

Poco dopo, Black Clover 304 cambia completamente scena non lasciando quindi spazio a una risposta, ma ormai è sicuro che vedremo Gaja e Lolopechka insieme alla fine del manga, magari con qualche figlio dopo un timeskip.