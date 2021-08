Black Clover 304, imbarazzo, disperazione e gioia: la battaglia finale si avvicina

Gli umani ce l’hanno fatta: i fratelli Silva, Nozel e Noelle, sono riusciti infine a sovrastare la potenza demoniaca di Megicula. La Regina Lolopechka è salva tra le braccia di Asta, ma per gli altri Cavalieri Magici la situazione è tutt’altro che felice. Scopriamo quel che è accaduto in Black Clover 304, ora disponibile su MangaPlus.

Il capitolo comincia con una situazione che mette in completo imbarazzo Noelle. La giovane erede dei Silva, decisiva nel combattimento con Megicula, viene festeggiata da Asta, per il quale ha finalmente ammesso i suoi veri sentimenti. Tuttavia, i due ragazzi non si vedono da temo e la sirenetta del Toro Nero reagisce come suo solito, ossia con un clamoroso pugno ad Astambecille.

La situazione è però disperata e non cìè tempo da perdere. Rill Boismortier e Charlotte Roselay, rispettivamente Comandanti delle compagnie del Cervo Azzurro e della Rosa Blu, così come Gaja, si trovano in fin di vita, in bilico tra la vita e la morte. Lolopechka, appena tornata in sé, prova a porre rimedio con la sua magia, che però si rivela inefficace.

I tre cadono dunque a terra, per loro sembra essere finita. A quel punto, però, arriva il Vice Comandante del Toro Nero Nacht, il quale, seppur riluttante, porta con sé Mimosa. L’erede del casato dei Vermillion utilizza la sua magia più potente, curando istantaneamente tutti i presenti. Finalmente sollevati, i presenti assistono a una scena toccante: Gaja dichiara il suo amore nei confronti di Lolopechka, non come Regina, ma come donna.

La scena, però, si sposta, riportando i lettori a qualche momento prima. L’attenzione è ora rivolta a Yuno e Langris, i quali si stanno confrontando a muso duro con l’ultimo Zogratis rimasto in vita, Zenon. Il capitolo si chiude con Yuno che chiede qualche minuto al Vice Comandante dell’Alba Dorata: il rivale di Asta chiuderà la battaglia con un singolo, potente colpo.

Vi lasciamo alle immagini di Black Clover 304 e a un meraviglioso artwork a colori che ritrae l’attacco finale dei fratelli Silva di Black Clover 303.