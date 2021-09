Black Clover 304, la magia curativa di Mimosa: un piccolo dettaglio che non avete notato

Nel capitolo 304 di Black Clover lo spazio per i festeggiamenti è breve: la sconfitta di Megicula coincide con l’imminente fine di Gaja, Rill e Charlotte. A impedire la morte dei suoi compagni è Mimosa, la quale dà fondo alle sue riserve di mana per lanciare una potentissima magia curativa. Il Grimorio della Vermillion ha però qualcosa che non va.

Con il diavolo Megicula sconfitto dalla combo dei fratelli Noelle e Nozel Silva, la Regina Lolopechka è finalmente salva. I Cavalieri Magici non hanno però il tempo di festeggiare. L’effetto della magia di Rill Boismortier sta per svanire; per i Comandanti del Cervo Azzurro e della Rosa Blu, così come per Gaja, è tempo dei saluti.

Lolpechka prova in tutti i modi a salvare i compagni utilizzando la sua Magia Curativa d’Acqua, ma le ferite subite dal trio sono troppo profonde anche per lei. A quel punto, però, dal nulla compare il Vice Comandante del Toro Nero Nacht, il quale porta con sé Mimosa Vermillion, l’unica in grado si porre rimedio alla situazione.

Mimosa è convinta, non lascerà morire nessuno dei suoi amici, e utilizzando la sua magia più potente, l’Ultimate Plant Magic: Flower Princess Utopia, cura all’istante tutti i presenti. Come fatto notare da un utente Twitter, però, nel Grimorio di Mimosa c’è qualcosa che non va. Osservando attentamente la vignetta in calce all’articolo noterete voi stessi che sul suo Grimorio è inciso un Quadrifoglio, il quale sostituisce il Trifoglio da sempre in suo possesso. Che si sia trattato di un errore di Yuki Tabata e del suo staff? Al momento, non vi sono ancora dichiarazioni ufficiali per questo misfatto: il Grimorio di Mimosa è divenuto realmente più potente oppure è solamente una svista dell’autore?

Vi lasciamo alla dichiarazione d'amore di Black Clover capitolo 304 e vi ricordiamo che per questa settimana salta l’appuntamento con l’opera di Tabata.