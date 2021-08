Black Clover 304 spoiler e immagini: una dichiarazione d'amore e una nuova battaglia

La guerra nel regno di Spade sta infuriando in ogni dove, ma le sfide principali sono all'interno del castello. I tre nuclei che possono evitare la fine del mondo di Black Clover stanno però cadendo uno dietro l'altro. Grazie all'unione dei fratelli Silva, anche la seconda minaccia è stata sventata.

L'attacco combinato di Nozel e Noelle ha fatto svanire Megicula dal mondo umano, rallentando così ulteriormente il rituale demoniaco. Cosa succederà in Black Clover 304? Ce lo svelano spoiler e immagini, disponibili nella galleria in basso. Mimosa attiva la sua magia più forte, curando tutti i personaggi che sono nei paraggi, compreso Gaja che, quindi, non muore. Noelle non sa cosa dire ad Asta dopo gli ultimi pensieri e, in una classica gag, lo scaraventa via con un pugno quando lui si avvicina.

Ma il centro del capitolo 304 di Black Clover riguarda Gaja e Lolopechka, col primo che dichiara il suo amore alla regina, sotto lo sguardo di tutti. Intanto gli altri si riprendono, mentre Nacht pensa alla prossima fase della guerra. Con questo pensiero, la scena si sposta alle ultime pagine di Black Clover 304, con Yuno e Langris che stanno combattendo con Zenon. Quest'ultimo però ha usato la sua forma demoniaca completa. Yuno chiede tre minuti di tempo a Langris così da prepararsi per il suo ultimo incantesimo che concluderà la sfida.