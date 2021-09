Black Clover 305: il destino del Regno di Spade in un attacco devastante

Dopo le strepitose e devastanti battaglie nel Regno di Spade contro i potenti Dante e Vanica Zogratis, l'ultimo scontro che potrebbe porre fine alla minaccia della Triade Oscura è ormai agli sgoccioli. Il capitolo 305 di Black Clover si è totalmente incentrato sul confronto tra Zenon, Langris e Yuno, il quale si sta preparando per l'attacco finale.

Sin dalle prime tavole Tabata ci mostra Yuno e Langris particolarmente provati dal combattimento, mentre Zenon, seppur ferito, continua ad ammettere la propria superiorità con toni estremamente fiduciosi. Yuno sa che l'unica possibilità di sconfiggere lo Zogratis è tentare il tutto per tutto, e chiede al suo alleato di guadagnare tre minuti. Un compito arduo, apparentemente impossibile, e potenzialmente mortale.

I due riescono tuttavia a resistere e respingere l'influenza delle tecniche di Zenon usando la Mana Zone, e quando Langris parte all'attacco, ribadendo di far parte della migliore delle brigate, Yuno viene mostrato nella magnifica pagina che trovate nel post in calce, pronto a lanciare lo Spirito di Euros nella sua forma Spirito di Boreas. Un attacco che dal climax creato potrebbe rivelarsi decisivo per la vittoria dei Regni di Heart e Clover contro la Triade Oscura. Cosa vi aspettate dalla conclusione dello scontro? Diteci la vostra con un commento.

Ricordiamo infine che un fan ha riproposto la tecnica di Yuno a colori, e vi lasciamo alle ipotesi sulla fine del manga di Yuki Tabata.