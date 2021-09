Black Clover 305: la magia più potente di Yuno in una fanart a colori

Lo scontro nel Regno di Spade sta per finire, la minaccia della Triade Oscura è stata quasi sventata. Mentre Magna e Noelle si sono occupati rispettivamente di Dante e Vanica, a Yuno spetta il compito di fermare l’ultimo dei fratelli Zogratis ancora in vita, Zenon. La battaglia esplode nel capitolo 305 di Black Clover.

Ai maghi dell’Alba Dorata tocca il compito di porre fino alla terribile battaglia nel Regno di Spade. In particolare, sono Yuno e il vice comandante Langris Vaude a doversi occupare di Zenon Zogratis, il quale è riuscito a padroneggiare completamente il potere del suo diavolo.

Yuno, però, è assolutamente convinto di poter battere Zenon e chiede al suo superiore di guadagnare 3 minuti affinché lui possa lanciare la sua magia più potente. Scaduto il lasso di tempo previsto, il rivale di Asta scaglia lo Spirito di Eunos, magia di vento che sfrutta la potenza dello spirito Sylph.

Tale magia è stata omaggiata da una meravigliosa fanart a colori che trovate nel tweet in calce all’articolo. Armato di arco e freccia, e ornato con una corona e con un lungo abito, Yuno dimostra il suo pieno potenziale. D’altronde, se intende essere incoronato Imperatore Magico e vincere la scommessa fatta con Asta, questo è l’unico modo che ha per far emergere il suo valore.

Cosa ne pensate di questa illustrazione? E secondo voi basterà lo Spirito di Eunos per uccidere l’ultimo Zogratis in vita? Vi lasciamo alla forza dell’Alba Dorata in Black Clover 305 e a un approfondimento sulla love story tra Asta e Noelle.