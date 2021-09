Black Clover 305, spoiler e immagini: la vera potenza del mana

I protagonisti di Black Clover sembrano essere in vantaggio rispetto ai nemici del regno di Spade. La Triade Oscura sta subendo una sconfitta dopo l'altra e, nonostante gli arrivi e le tecniche nemiche, per ora Dante e Vanica Zogratis sono caduti. Resta quindi un terzo scontro, quello con Zenon, forse il più forte del terzetto.

Lo scontro tra Zenon e Yuno era in atto già da tempo e in passato abbiamo visto la prima fase della loro battaglia, dove il ragazzo del regno di Clover sembrava in vantaggio. Ma l'utilizzo del demone ha messo Zenon in condizioni di sopraffare i nemici. Black Clover 305 si concentra particolarmente su questo scontro come rivelano gli spoiler e le immagini che trovate in basso.

Tornando a tre minuti prima della sconfitta di Vanica e Megicula, Yuno si sta preparando per un attacco potente, ottenendo supporto da Langris. Quest'ultimo inizia i suoi attacchi basati sulla magia spazio temporale, sfruttando anche la Mana Zone per migliorare i propri colpi. Sembra comunque non dare troppo fastidio a Zenon, ma sul finale del capitolo di Black Clover vediamo Yuno pronto a scagliare la sua mossa più forte.

Sarà stato abbastanza il tempo di preparazione concesso da Langris? Black Clover 305 sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus da domenica 12 settembre 2021.