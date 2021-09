Black Clover 306: tutta la potenza di Yuno accende l'ultimo scontro nel Regno di Spade

La conclusione del capitolo 305 di Black Clover ha lasciato i lettori con un colpo di scena mozzafiato. L'ultima battaglia dei protagonisti contro la Triade Oscura e il Regno di Spade si è rivelata particolarmente ostica per Yuno e Langris, i quali però sembrano essere riusciti a guadagnare tempo a sufficienza per sferrare l'attacco finale.

Dopo la sconfitta di Dante e Vanica Zogratis, rispettivamente per mano di Magna Swing e dei fratelli Silva, Yuki Tabata ci ha momentaneamente portato indietro di tre minuti, fondamentali per accumulare abbastanza potere magico da concentrare in un unico, definitivo, attacco di Yuno. Langris, duramente provato dallo scontro con Zenon, prova a difendere l'alleato, fino a quando lo stesso Yuno non concentra tutta la sua potenza in una nuova tecnica, lo Spirito di Euros.

In passato i due dell'Alba Dorata hanno sostenuto pesanti allenamenti per ottenere risultati del genere srfuttando la forza del Saint Stage di Yuno, e quest'ultimo è riuscito a scoccare la freccia dello Spirito di Euros, capace di perforare il petto dell'avversario, solo grazie al sostengo di Langris, che ne ha finalmente riconosciuto il valore come vicecapitano dell'Alba Dorata.

La combo attuata dai due si rivela molto efficace, e sembra anche mettere in difficoltà il membro della Triade Oscura, a cui l'autore dedica il resto del capitolo 306, con un flashback che ripercorre la sua infanzia e crescita al fianco dell'amico Allen. Tabata però decide ancora una volta di concludere il capitolo con una sorpresa, mostrandoci Zenon mentre chiede a Belzebub di stringere un patto per attingere ad un potere maggiore e ribaltare le sorti dell'incontro.

Un appassionato ha realizzato una magnifica fanart a colori dell'attacco di Yuno, e aspettando il prossimo capitolo vi lasciamo alle ipotesi sul finale della serie di Black Clover.