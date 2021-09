Black Clover 306, una rivalità tragica: il triste passato di Zenon

Cosa sarebbe successo se Asta e Yuno non fossero cresciuti nel Regno di Clover, ma bensì in quello di Spade? Probabilmente, la loro rivalità sarebbe finita esattamente come quella tra Zenon Zogratis e Allen. Viviamo il parallelismo tra queste storie d’amicizia nel capitolo 306 di Black Clover.

Il più recente capitolo dell’opera di Yuki Tabata si apre con Yuno pronto a lanciare la sua magia finale, lo Spirito di Eunos. Andato a segno, l’attacco provoca una grossa ferita al centro del petto di Zenon, il quale, in preda agli spasmi, ripensa al suo tragico, oscuro passato.

Il flashback dell’ultimo degli Zogratis ancora in vita, ci riporta ai tempi della sua gioventù, periodo in cui era spesso preso in giro dai fratelli Dante e Vanica. L’unico a dargli conforto era suo fratello maggiore, il quale lo rassicurava affermando che sarebbe stato un ospite del diavolo migliore degli altri.

Un giorno, mentre veniva pestato da alcuni bulli, Zenon incontrò Allen, un bambino il cui sogno era quello di diventare comandante della Forza di Difesa Magica del Regno di Spade. Motivato dalle parole del suo nuovo amico, anche lo Zogratis giurò a se stesso di perseguire lo stesso obiettivo. Esattamente come Asta e Yuno, i quali sono in eterna competizione per il titolo di Imperatore Magico di Clover, Zenon e Allen divennero rivali, spingendosi l’un l’altro a scalare i ranghi del loro regno di appartenenza.

Inviati in missione in un dungeon, i due di Spade si imbatterono in un diavolo comune, il quale riuscì a mettere entrambi alle strette. Con un nuovo parallelismo con Asta, deciso a non cedere, Allen si lanciò in un attacco disperato. Questa mossa avventata creò una grossa opportunità per Zenon, che, costretto a scegliere tra la vita del suo amico e le sorti dell’intero Regno di Spade, trafisse l’antagonista e il rivale con la sua magia più potente.

Devastato per l’uccisione dell’amico, Zenon giunse a una triste conclusione: le emozioni sono prive di significato, il potere è l’unica cosa che conta. Seguendo questa nuova filosofia, decise di diventare l’ospite del diavolo Beelzebub.

Vi lasciamo infine alla cover del Volume 30 di Black Clover e agli spoiler di Black Clover 307.