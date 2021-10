Black Clover 307: l'accesa battaglia con Zenon in due artwork a colori

Con la magia più potente di Yuno andata a segno, la battaglia nel Regno di Spade sembrava essere giunta al termine. Un nuovo patto con Beelzebub, però, rimescola le carte in tavola. Ora sono i Cavalieri Magici del Regno di Clover a essere in difficoltà. Ecco gli eventi clou di Black Clover 307 in due spettacolari artwork a colori.

Lo Spirito di Eunos ha sancito la vendetta di Yuno nei confronti di Zenon Zogratis, il quale da solo distrusse la compagnia dell’Alba Dorata e rapì il Comandante William Vangeance. Quello che accade in seguito a questo attacco, però, ha del clamoroso. Rivivendo il suo passato in un emozionante flashback, Zenon sigla un nuovo patto con il suo diavolo. Prendendo possesso del corpo dell’ultimo componente della Triade Oscura, Beelzebub ascende sul campo di battaglia.

Di fronte all’immensa potenza del diavolo, Yuno cade in brevissimo tempo. Al suo fianco, Langris è ormai stremato, e a malapena riesce a reggersi in piedi. Tuttavia, proprio quando Zenon si scaglia contro di lui, l’ex Vice Comandante dell’Alba Dorata viene tratto in salvo da un mago misterioso. È suo fratello Finral.

Sebbene vivano un’accesa rivalità, i due fratelli si dimostrano pronti a collaborare per eliminare la minaccia dei diavoli e del Regno di Spade. Mano nella mano, si gettano in un attacco disperato contro Zenon Zogratis.

L’ascesa di Beelzebub e l’attacco di Langris e Finral, che chiude il capitolo 307 di Black Clover, sono stati omaggiati da due splendide illustrazioni a colori, che potete ammirare in calce all’articolo. E voi, cosa ne pensate di questi artwork? Vi ricordiamo infine che dopo una pausa, l'opera di Yuki Tabata tornerà quest'oggi 10 ottobre 2021 su MangaPlus. Eccovi gli spoiler su Black Clover 308!