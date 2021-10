Black Clover 307: la battaglia conclusiva del Regno di Spade si avvicina

In seguito alle due, intense e devastanti, battaglie affrontate da Asta e compagni contro Vanica e Dante Zogratis, negli ultimi capitoli di Black Clover Yuki Tabata ha fatto un decisivo passo avanti verso la conclusione della guerra contro la Triade Oscura nel Regno di Spade, mostrando il ritorno di un personaggio sul campo di battaglia.

Il capitolo 305 aveva lasciato i lettori con un colpo di scena spettacolare, con Yuno intento a lanciare lo Spirito di Euros che si è rivelato un attacco molto potente, ma non sufficientemente preciso per uccidere sul colpo Zenon Zogratis, nonostante Yuno abbia evitato di colpirlo al cuore per non prendere anche Langris.

Sfortunatamente questa scelta si è rivelata una perfetta opportunità per lo Zogratis di ribaltare le sorti della battaglia, attingendo al potere donatogli dal Demone Belzebub, con cui aveva precedentemente stipulato un patto, rivelando la sua nuova forma, dove appare visibile il cuore di un demone. Yuno viene facilmente mandato al tappeto, e quindi spetta solo a Langris affrontare l'ultimo della Triade Oscura.

Tuttavia, riproponendo una collaborazione fraterna, come quella di Noelle e Nozel Silva vista contro Megicula, Tabata torna con un altro colpo di scena finale, facendo arrivare sul campo di battaglia Finral, fratello maggiore di Langris, che riesce a prendere tempo a sufficienza per preparare quello che sarà probabilmente l'attacco capace di mettere fine a questo tortuoso arco narrativo.

Ricordiamo infine che sono già emersi in rete i primi spoiler sul capitolo 308 di Black Clover, in arrivo domenica 10 ottobre 2021 su Manga Plus, alle ore 17.