Black Clover 307, un fratello in soccorso: comincia la controffensiva

Lo scontro con il Regno di Spade sembra essere giunto al momento decisivo. Yuno, con il contributo di Langris, ha scagliato il suo attacco più potente, ferendo gravemente Zenon Zogratis. Ma l’ultimo componente ancora in vita della Triade Oscura non sembra essere intenzionato a cedere il passo. Ecco cosa è accaduto in Black Clover 307.

Il capitolo 306 di Black Clover ha visto Zenon subire in pieno petto il potentissimo Spirito di Eunos di Yuno. La scena, però, attraverso un flashback, si è spostata dal campo di battaglia, portando i lettori alla scoperta dell’oscuro passato dello Zogratis. A quanto pare, il più giovane della Triade Oscura non era inizialmente malvagio, ma lo divenne quando fu costretto a scegliere tra la vita del suo unico, migliore amico e quella dell’intero Regno di Spade. Al termine di questi ricordi, il capitolo 306 si chiude con l’accordo tra Zenon e il suo diavolo, Beelzebub.

Siglando un nuovo patto con il suo diavolo, nel corso del capitolo 307 di Black Clover Zenon abbandona il suo corpo, lasciando spazio a Beelzebub. Dinanzi al potentissimo diavolo, nemmeno il duo dell’Alba Dorata sembra riuscire a reggere il passo. In breve tempo vediamo Yuno al tappeto, e Langris, sfinito, reggersi a malapena in piedi. Sull’orlo del baratro, i due vengono salvati dall’intervento di un mago del Toro Nero.

Sul campo di battaglia approda Finral, il quale intende salvare a tutti i costi suo fratello minore. In combo con il Mana Zone di Langris, rinvigorito dalla comparsa del fratello, la magia di teletrasporto in qualche modo sembra poter porre rimedio a questa situazione disperata. Ma davvero basterà l’intervento di Finral? Nel corso del prossimo appuntamento con l’opera, il cui rilascio è programmato su MangaPlus per il 10 ottobre 2021, scopriremo il vincitore di questa battaglia! Vi lasciamo al destino del Regno di Spade nella cover del Volume 30 di Black Clover.