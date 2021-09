Black Clover 307 su Manga Plus: un'alleanza fraterna per contrastare la forza demoniaca

Yuki Tabata ha concluso lo scorso capitolo di Black Clover con un rivelante colpo di scena. Mentre prosegue lo scontro tra Langris, Yuno e Zenon Zogratis, viene mostrato quest'ultimo fare un patto con uno dei Demoni più potenti, Belzebub. Dal titolo "Il Cuore di un Demone", il capitolo 307, ora su Manga Plus, mostra da subito l'esito del contratto.

Lo spettacolare attacco congiunto di Langris e Yuno si è rivelato piuttosto efficace. I due dell'Alba Dorata sono infatti riusciti ad infliggere un duro colpo all'ultimo Zogratis, ferendolo alla base del collo. Proprio questo dettaglio si rivelerà però cruciale per le sorti dello scontro. Ricordando il suo passato, e la crescita al fianco dell'amico Allen, anche i lettori ripercorrono alcuni degli eventi fondamentali della vita di Zenon, giungendo al patto con Belzebub.

In una magnifica tavola viene mostrata la forma definitiva di Zenon, diventato estremamente più potente grazie al cuore datogli dal Demone. Langris appare sfinito, e ascolta le parole provocatorie dello Zogratis con profonda amarezza. Il villain rivela infatti che se Yuno avesse scagliato lo Spirito di Euros verso il cuore, non preoccupandosi di colpire anche l'alleato, lui sarebbe morto sul colpo.

Con Yuno a terra, Zenon rivolge tutte le sue attenzioni a Langris. Arriva però in scena il fratello maggiore di Langris, Finral, che usa l'Instant Teleportation per guadagnare abbastanza tempo da creare una combo capace di sconfiggere Zenon in un ultimo attacco disperato. Ancora una volta l'autore ha voluto portare sul campo di battaglia un attacco congiunto di due fratelli, pronti a devastare l'ultima grande minaccia della Triade Oscura.