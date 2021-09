Black Clover 307 spoiler e immagini: il cuore del diavolo con una brutta notizia per i fan

La battaglia al regno di Spade ha imprevedibilmente preso una piega molto favorevole ai protagonisti. La suddivisione delle forze ideata da Nacht, i rinforzi giunti dal Toro Nero e dal resto del regno di Clover e tutti gli sforzi fatti hanno permesso di vincere tre battaglie importanti negli scorsi capitoli di Black Clover.

La nuova forma di Asta ha permesso al protagonista di Black Clover di abbattere due demoni potentissimi. In contemporanea, Dante è caduto sotto i colpi dell'infuocato Magna, mentre Vanica e Megicula alla fine hanno ceduto alla forza dei fratelli Silva. Non resta quindi che battere Zenon, ma il compito per Yuno e Langris si fa sempre più duro. Ecco cosa succede in Black Clover 307 raccontato dagli spoiler e immagini.

L'inizio del capitolo si apre con Zenon che chiede più potere del diavolo Beelzebub. Il membro della Triade Oscura non si fa più scrupoli e accetta pienamente il potere demoniaco, trasformandosi in una creatura oscura, con un corpo peloso e varie escrescenze ossee. La sua forza viene messa subito in risalto: grazie alla magia dello spazio mette fuori combattimento Yuno in poche pagine. Langris non può fare niente se non osservare e resistere.

Mentre Zenon si prepara a colpire anche lui, arriva però l'intervento insperato di Finral. Il fratello crea così un tag team che si occuperà del demone a colpi di magia spaziale. Purtroppo per i fan, Black Clover sarà in pausa la prossima settimana.