Black Clover 308: un nuovo, spaventoso potere riaccende la speranza dei maghi di Clover

Un nuovo, clamoroso colpo di scena ha rimescolato le carte dell'ultima battaglia tra i maghi di Clover e la Triade Oscura del Regno di Spade. Nel corso del combattimento finale con Zenon Zogratis, uno dei protagonisti principali riceve un power up del tutto inaspettato. Ecco il vero potere di Yuno in Black Clover capitolo 308.

Nonostante Yuno abbia colpito Zenon in pieno petto trafiggendolo con la sua magia più potente, l'ultimo Zogratis è tornato alla carica siglando un nuovo patto con il suo diavolo Beelzebub. Nel capitolo 308 di Black Clover, tuttavia, Yuki Tabata rimescola nuovamente le carte in gioco.

L'intervento di Finral, corso in soccorso di suo fratello minore Langris, si è rivelato inutile. Sebbene i due abbiano provato a contrastare Zenon, quest'ultimo è riuscito a sbarazzarsi facilmente dei loro attacchi magici spaziali. A quel punto, Yuno riapre gli occhi, trovandosi di fronte a una scena raccapricciante: i fratelli trafitti dalla magia d'ossa.

Chiedendosi se non abbia sbagliato tutto, Yuno trova nuova speranza grazie all'intervento di uno spirito misterioso. Tornato in piedi, il Vice Comandante dell'Alba Dorata riceve un secondo grimorio, quest'ultimo appartenente al Regno di Spade.

Come ormai noto da tempo, Yuno è in realtà il figlio del sovrano del Regno di Spade, il quale però venne tradito e ucciso dalla Triade Oscura. Portato a Clover quando era ancora un neonato, non ha dunque mai avuto la possibilità di ricevere un Grimorio di Spade, giunto ora in sua salvezza. Che tipo di magia si affiancherà a quella del vento? Vi lasciamo infine a due artwork a colori di Black Clover 307.