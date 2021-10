Black Clover 308 spoiler: una battaglia spaziale e la vera abilità del più forte

La guerra in corso nel regno di Spade sembra aver preso un sentiero favorevole ai protagonisti, che sono riusciti a mettere fine alla prepotenza di ben due dei tre membri della Triade Oscura che governa il regno e ha attivato il rituale per l'invasione demoniaca. Ma c'è un ultimo scontro in Black Clover, quello di Zenon.

L'attacco perforante di Yuno ha messo in fin di vita Zenon che, però, riscopre il suo passato. Il flashback di Zenon scatena poi un nuovo patto demoniaco, con il ragazzo che diventa un vero e proprio diavolo. Nei capitoli di Black Clover precedenti alla pausa abbiamo quindi visto la sconfitta istantanea di Yuno ma anche l'arrivo di Finral in aiuto di Langris. I due fratelli combatteranno insieme come raccontato dagli spoiler di Black Clover 308.

Tornato dalla pausa, la sfida tra maghi spaziali riprende con i due ragazzi della famiglia Roulacase che cercano di fare di tutto per fermare le offensive di Zenon, combinando i loro attacchi per metterlo in crisi. Tuttavia il potere demoniaco è troppo grande e il nemico li mette al tappeto. La battaglia, che si svolge in 15 pagine, ha però un risvolto finale completamente imprevisto: Yuno si risveglia con un secondo grimorio appartenente al regno di Spade. Proprio nell'ultima pagina viene rivelato il titolo del capitolo 308 di Black Clover: Yuno Grinberryall.