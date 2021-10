Black Clover 308 spoiler, un nuovo potere: un personaggio torna più forte che mai

Quando sembrava aver finalmente trionfato con il suo Spirito di Eunos, Yuno è stato in realtà messo al tappeto da Zenon, il quale, dopo un flashback sul suo passato, ha siglato un nuovo patto con Beelzebub. L’ultimo ancora in piedi è Langris, supportato da suo fratello Finral. Riusciranno i due a prevalere in Black Clover 308?

Atteso ufficialmente per il 10 ottobre, giorno in cui alle ore 17 in punto farà il suo debutto su MangaPlus, il capitolo 308 di Black Clover è stato già pubblicato quasi per intero da alcuni leak emersi in rete. Intitolato “Yuno Grinberryal”, vedrà Langris e Finral lanciarsi all’attacco sfruttando la magia dimensionale. Zenon, però, ora completamente nelle mani del suo diavolo, è un avversario imbattibile, ed esattamente come fatto in precedenza con Yuno, mette fuori dai giochi anche i due fratelli.

A quel punto, con la situazione che sembra ormai disperata, Yuno si risveglia improvvisamente. Svenuto, il Vice Comandante dell’Alba Dorata si è lasciato andare ai ricordi di quanto avvenuto a Vangeance, delle bare dei suoi compagni e, infine, della promessa fatta ad Asta. Rinvigorito dalle parole di uno spirito misterioso, che non è nient’altri che l’elfo Patry, Yuno torna in piedi con nuova consapevolezza.

Nuovamente al cospetto di Zenon, questa volta ha dalla sua parte un nuovo, potentissimo Grimorio appartenente al Regno di Spade. Yuno, infatti, è il principe di quel regno, un titolo usurpato dal tradimento della Triade Oscura.

Come si concluderà lo scontro tra Yuno Grinberryal e Zenon Zogratis? Vi lasciamo alle toccanti parole dell'autore Yuki Tabata nella postfazione di Black Clover Volume 30.