Black Clover 309 approda su Manga Plus: il vero potere dell'erede reale

Yuki Tabata ha pensato di concludere la guerra nel Regno di Spade in grande stile, riservando uno dei più grandi e inaspettati colpi di scena dell'intera serie Black Clover per l'ultimo scontro, tra Zenon Zogratis e Yuno Grinberryall, vice capitano dell'Alba Dorata, che ha già dimostrato un'impressionante resilienza sul campo di battaglia.

La spettacolare tavola che lo ha mostrato con due Grimori ha colpito molti lettori appassionati della serie, e nel capitolo 309, disponibile sul sito e sull'applicazione Manga Plus, Tabata ha spiegato in qualche modo le nuove capacità di Yuno. Il nuovo appuntamento si apre con Zenon, ormai divenuto un demone, sorpreso dalla presenza di due grimori vicino all'avversario, poco prima che lo stesso Yuno lo colpisca.

Nelle pagine successive scopriamo che la famiglia reale del Regno di Spade possiede una magia unica, tramandata di generazione in generazione, ed ereditata proprio dal principe Yuno: la Magia Stellare. Rimanendo realista di fronte alla potenza di Zenon Yuno sa di non poterlo sconfiggere unicamente con quelle capacità, per questo chiede a Bell di accumulare energia all'interno di lui, una richiesta che viene felicemente accolta dallo spirito del vento.

Il vice capitano riesce a difendere Langris e Finral, duramente provati dalla battaglia, grazie a due tecniche. La prima è Star Magic: Quartile Scutum, con cui riesce a bloccare gli attacchi dello Zogratis, e Quartile: Hasta con cui riesce a penetrare le difese nemiche. Sicuro della ritrovata potenza ereditaria, Yuno promette di dimostrare di non aver fatto promesse inutili, mentre Zenon sembra sempre più desideroso di ucciderli.

I due partono all'attacco e il capitolo si conclude con una meravigliosa tavola in cui si incrociano le armi e ancora una volta risuona l'eterna guerra tra bene e male.