Black Clover 309, l'erede dei Grinberryal e la magia di stelle

Quando anche Langris e Finral erano stati messi al tappeto, quando la sconfitta sembrava a un solo passo, il vero erede al trono del Regno di Spade si è risvegliato. Ora in possesso di un secondo grimorio, Yuno è pronto a mettere la parola fine al combattimento con il suo arcinemico Zenon Zogratis. La sfida finale comincia in Black Clover 309.

Il più recente appuntamento con l’opera di Yuki Tabata comincia con Yuno che dimostra subito il suo nuovo, devastante potenziale. In un attimo, la sua magia di stelle dilania Zenon, che però, grazie al potere di Beelzebub, si rigenera in un solo istante.

Dopo un minuto di riflessione, lo Zogratis realizza quel che sta accadendo. Yuno, ora in possesso non solo di un Grimorio a quattro petali, ma anche di un Grimorio del Regno di Spade, è in realtà il figlio di Loyce e Ciel, i due sovrani del regno che vennero traditi dalla Triade Oscura. Ereditando i poteri dei suoi genitori, i quali erano in possesso della magia del Sole e della Luna, il Vice Comandante dell’Alba Dorata entra in possesso della magia di Stelle.

A quel punto, dopo aver consigliato a Langris e Finral di cercare un rifugio sicuro dove curare le ferite riportate in battaglia, Yuno accomuna la magia del Vento dello Spirito Bell alla magia di Stelle del Grimorio di Spade. La battaglia finale sta per cominciare, ma entrambi i combattenti sono decisi a vincere e far prevalere le proprie ragioni. Chi la spunterà, infine?

