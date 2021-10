Black Clover 309 spoiler e immagini: Yuno contro Zenon in una battaglia stellare

L'invasione del regno di Spade ha portato alla battaglia con la Triade Oscura. I protagonisti di Black Clover, nel corso degli ultimi capitoli, sono riusciti a mettere un freno alle ambizioni di Dante e Vanica, ma manca l'ultimo ostacolo. La battaglia con Zenon però non è semplice da risolvere.

Langris e Finral hanno fatto ciò che era in loro potere, ma alla fine la magia demoniaca di Zenon si è rivelata essere troppo forte. La vista di ciò che stava succedendo ha causato l'ira di Yuno e così in Black Clover 308 ha risvegliato il suo vero potere, uno derivante dalla magia del regno di Spade.

Gli spoiler di Black Clover 308, con immagini disponibili nella galleria in basso, raccontano di un capitolo intitolato "Bagliore". In queste 15 pagine disegnate da Yuki Tabata, Yuno si riprende emanando una fortissima aura intorno a sé. Grazie al potere del vento, Yuno porta in salvo Langris e Finral mentre lui riprende la sua forma da battaglia.

In aggiunta però adesso può contare sulla magia delle stelle. Nella linea di sangue del regno di Spade, il re è il sole e la regina è la luna, pertanto lui, essendo figlio di entrambi, raccoglie proprio il potere delle stelle. Ripresosi definitivamente, nelle ultime pagine di Black Clover 308 inizia l'ultima battaglia tra Yuno e Zenon.